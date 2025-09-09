بعثة منتخب رجال الطائرة تغادر إلى الفلبين للمشاركة في بطولة العالم

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 حتى 28 سبتمبر الجاري، حيث يطمح الفراعنة لتقديم أداء مشرف يليق بمكانة الرياضة المصرية ورفع العلم الوطني عاليًا في هذا المحفل العالمي.

وضمت البعثة كلًا من:

المهندس ياسر قمر – رئيساً للبعثة

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرجال الطائرة كلا من الإيطالي ماركو بونيتا مديراً فنياً ومحمود حسونة مدربًا عامًا، محمد رفعت مدربًا، أحمد مصطفى محللًا تقنيًا، سيموني آدي مخططًا للأحمال.

كما يضم الجهاز الطبي الدكتور أحمد سعودي طبيب المنتخب، وإيهاب طنطاوي أخصائي العلاج الطبيعي.



أما قائمة اللاعبين فجاءت كالتالي: محمد رضا – أحمد ضياء – سيف عابد – زياد أسامة – ياسين محمد – أشرف اللقاني – أحمد سعيد – أحمد عزب – عبد الرحمن الحسيني – محمد عسران – عبد الرحمن الشحات – محمد عثمان – عبد الرحمن سعودي – محمد رمضان.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى الظهور بصورة قوية خلال منافسات البطولة، مؤكدًا عزيمته على تحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية على الساحة العالمية.

واختتم المنتخب استعداداته اليوم قبل السفر إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري، حيث يطمح المنتخب في تقديم أداء مميز وتشريف الكرة الطائرة المصرية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين وإيران وتونس، حيث تنتظره مواجهات قوية منذ دور المجموعات.

وفي سياق متصل، حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، على التواجد مع اللاعبين والجهاز الفني خلال الساعات الماضية لتقديم الدعم والمؤازرة قبل السفر، مؤكدين ثقة مجلس إدارة الاتحاد في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية وتشريف الكرة الطائرة المصرية في هذا المحفل العالمي.