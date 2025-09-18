أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة

كشف الإعلامي أحمد جلال أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيواصل تولي رئاسة النادي خلال الدورة المقبلة، مؤكدًا أنه الخطيب لن يتنحى وسيستمر في منصبه بالتزكية.

وأوضح أحمد جلال، عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك جلسة جمعت الخطيب بأحد رجال الأعمال خلال الساعات الماضية؛ بهدف الترتيب المبكر لخوض الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا داخل النادي لترشيح رجل الأعمال في منصب نائب الرئيس، إلى جانب كلا من خالد مرتجي ومحمد كامل في مناصب إدارية بارزة ضمن قائمة انتخابية قوية.

وفي سياق متصل، كشف أحمد جلال عن مفاوضات انتقال محتملة بين الأهلي ونادي الجزيرة الإماراتي، تضمنت طرح أسماء عدد من اللاعبين مثل حسين الشحات، أو أشرف بن شرقي، أو محمود حسن تريزيجيه، وذلك في إطار صفقة تبادلية محتملة مقابل الحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تواصل العمل على تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، مع دراسة عدد من العروض التي تضمن توازنًا فنيًا وماليًا، في ظل خطة موسعة لإعادة بناء الفريق.