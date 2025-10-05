أحمد جلال يُوجّه رسالة للمُعلقين: الحياد واجب .. ومينفعش نمجد في الأهلي والزمالك

وجّه الإعلامي أحمد جلال، رسالة قوية إلى معلقي المباريات في الدوري المصري، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحياد وعدم الانحياز لأي نادٍ خلال التعليق على المباريات.

وقال “جلال” في تصريحات ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بقول للمعلقين، لو فاكر إنك هتفضل تمجد في الأهلي والزمالك علشان تتنجم عند الجمهور، تبقى غلطان».

أضاف أن لديه عتابًا على المُعلق عصام عبده خلال تعليقه على مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيرة، موضحًا: «رغم إن كابتن عصام معلق محترف جدًا، لكن ماينفعش كل شوية يقول يا سلام لو الزمالك يجيب جول دلوقتي».

وشدّد “جلال” على أهمية الحياد في التعليق، قائلًا: «الأهلي لما يكون حلو ادّيه حقه، والزمالك كمان لما يقدم أداء كويس لازم ياخد حقه، وأي فريق تاني قدامهم برضو لازم يتقال عليه الحق».

واختتم "جلال" حديثه بالتأكيد على ثقته في أن جميع المعلقين، وعلى رأسهم عصام عبده، سيتداركون الأمر خلال الفترة المقبلة حفاظًا على المهنية والحياد المطلوب في التعليق الرياضي.