قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد جلال عن بعض الكواليس الخاصة بقائمة الأهلي المنتظرة لمباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الجهاز الفني استبعد عددًا من اللاعبين لأسباب مختلفة ما بين الإصابة أو فنية.

أوضح جلال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المدافع المغربي جراديشار ما زال يعاني من الإصابة، في حين يواصل مواطنه أشرف داري برنامجه العلاجي ولم يتعاف بعد للعودة للمباريات.

أشار إلى أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بأحمد سيد "زيزو" حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة رغم رغبته في المشاركة وإبلاغ الجهاز الطبي بجاهزيته، موضحًا أن المفاجأة الكبرى استبعاد محمد مجدي "أفشة" من القائمة أيضًا.

أضاف أن عماد النحاس المدير الفني للأهلي، قرر تأجيل إعلان القائمة الرسمية حتى بعد منتصف الليل، وقد يتجه لعدم إعلانها بشكل كامل قبل المباراة، لا سيما أنه معتاد الكشف عنها قبل يوم كامل من موعد المباراة.

اختتم بأن تشكيل الأهلي المتوقع، سيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه كوكا وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني في خط الدفاع، بينما في بن شرقي مروان عطية وديانج وطاهر وتريزيجيه، في حين سيقود محمد شريف الهجوم.

الاهلي الزمالك دورى نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

الغرفة التجارية في الإسكندرية تناقش تحديات التخليص الجمركي

الغرفة التجارية في الإسكندرية تناقش تحديات التخليص الجمركي

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

باسل رحمي: تقديم خدمات فنية متنوعة لتطوير مهارات أصحاب المشروعات

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

التموين: تكثيف الحملات لضبط الأسواق بالمحافظات

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

فيديو

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد