الليلة .. عبد الله السعيد في ضيافة احمد جلال علي صدي البلد

يحل عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك واسطورة كرة القدم المصرية ضيفا علي قناة صدي البلد مساء اليوم عبر برنامجً الماتش الذي يقدمه الاعلامي الكبير احمد جلال.

ويتحدث عبد الله السعيد عن مسيرته الطويلة ما بين الاسماعيلي والاهلي ورحلة الاحتراف ثم بيراميدز وصولا الي نادي الزمالك.

كما يتحدث اسطورة كرة القدم للمصلين عن انه كيف ينظر للمنافسة مع كابتن حسام حسن على اللقب التاريخي وعن أسرار يكشفها لأول مرة كيف تدخل الحضرى لانقاذه من الكابوس الذى هدد مسيرته.

كما يعلن السعيد خلال حواره مع احمد جلال عن المفاجأة الكبرى التي يستعد للإعلان عنها قبل المونديال ومن هو خليفته المنتظر في الزمالك

تذاع حلقة اليوم علي قناة صدي البلد في العاشرة والنصف مساء.