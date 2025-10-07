العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، الخبير الاستراتيجي والاقتصادي العسكري، أن حرب مصر على الإرهاب في سيناء كانت بمثابة أكتوبر جديدة، حيث واجهت القوات المسلحة عدوًا يستخدم نفس تكتيكات الاختباء في الأنفاق والظهور المفاجئ.

وقال طارق العكاري، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن انتصار أكتوبر 1973 كان نتاج تكاتف شعب مصر بأكمله خلف قيادته وقواته المسلحة، مؤكدا أن هذا التلاحم هو الدرس الأهم الذي يجب أن تستلهمه الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد الخبير الاستراتيجي والاقتصادي، إلى أن مصر ستظل دائمًا مستهدفة؛ مما يستلزم الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة وتحديثها باستمرار، فذلك هي الضمانة الحقيقية لأمننا القومي.