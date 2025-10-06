علي السيد: نصر أكتوبر 1973 لم يكن مجرد انتصار عسكري بل كان تجسيدا للإرادة المصرية

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن فكرة استخدام خراطيم المياه في حرب أكتوبر لهدم الساتر الترابي، والاستعانة باللغة النوبية كشفرة لتضليل العدو، وبطولات الغواصين الذين أغلقوا أنابيب النابلم، كلها أمثلة على عبقرية لم تكن في أي كتاب عسكري، بل نبعت من إرادة المصري الذي إذا صمم على فعل شيء، فإنه يفعله.

وقال علي السيد، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان تجسيدا للإرادة المصرية، مؤكدا أن الإرادة هي السلاح الأقوى الذي تمتلكه مصر، والذي لا يظهر في أي موازين قوى تقليدية.

وتابع الكاتب الصحفي علي السيد، ان جميع المقاييس العسكرية والعلمية في ذلك الوقت كانت تشير إلى استحالة عبور الجيش المصري لقناة السويس واقتحام خط بارليف المنيع، معلقا "الخبراء أجمعوا أن مصر كانت بحاجة لسلاح المهندسين الأمريكي والسوفيتي لتتمكن من العبور، لكن ما حدث كان إعجازًا قائمًا على الإرادة.