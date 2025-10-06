قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من أسطورة الجيش الذي لا يقهر إلى أسرى الكستور.. مصر تحتفل بنصر أكتوبر

أسرى إسرائيليين في بيجامات الكستور
أسرى إسرائيليين في بيجامات الكستور
هاني حسين

بعد نصر أكتوبر المجيد، لم يكن تحرير الأرض وحده هو ما دوّى في التاريخ، بل أيضًا مشاهد الذل التي عاشها العدو، فقد أعادت مصر الأسرى الإسرائيليين ببيجامات “الكستور”، ليظهروا أمام العالم منكسرين بعد أن زالت عنهم أوهام القوة.


وبين العزة المصرية والانكسار الإسرائيلي، تجسدت رسالة أكتوبر بأن النصر لا يقاس بالسلاح وحده بل بكرامة المنتصر، وهكذا بقيت صورة الأسرى الإسرائيليين بالبيجامات رمزًا خالدًا لهزيمة إسرائيل وإرادة مصر التي لا تنكسر.

إسعاد يونس تظهر بالكستور احتفالا بالنصر 

ظهرت الإعلامية إسعاد يونس بالبيجامة الكستور على الهواء، في إشارة لمشهد الأسرى الإسرائيليين بعد حرب أكتوبر، قائلا “أنه نحتفل بمرور 52 سنة على انتصار أكتوبر المجيد، والتي كانت بمثابة حرب العزة والكرامة، وعدنا نتذكر كل نصر قامت به مصر طول عمرها على أكثر من 7 الاف سنة”.

وقالت إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه “احنا اللي نشأنا على أرض البلد دي وشربنا من نيلها طول العمر ومينفعش حد يهددنا وزي ما قال الرئيس السيسي بلدنا وحدودنا خط أحمر، ومفيش حد هيههدد الأمن القومي المصري”.

وتابعت مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، أنه “احنا أقوى بكتثر من الي انتوا فاكرينه من أن كلنا شبه بعض ورصيد الثقافة الطويل والحضرارة الطويلة العريقة التي نمتلكها”

أحمد موسى: المرة الجاية مش هيبقى فيه بيجامات ليهم 


دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة ضحك على الهواء،خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، بسبب احتفال نادي غزل المحلة بذكرى 6 أكتوبر.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: “نادي غزل المحلة كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "المصانع بقت أكبر والتوصيل في 6 ساعات”، في إشارة إلى الزي الذي ارتداه أسرى إسرائيل خلال تسليمهم إلى سلطاتهم عقب حرب أكتوبر، حيث ارتدى الأسرى "بيجامات" من مصانع غزل المحلة.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لنادي غزل المحلة، قائلا: "بشكرهم وبحييهم على هذا المنشور"، لافتا إلى أن "الأسرى بتوع إسرائيل لما رجعناهم رجعناهم بالبيجامات الكستور، لكن المرة الجايه مش هيبقى فيه بيجامات".".

مصر كبدت إسرائيل خسائر فادحة 


أشاد الإعلامي أحمد موسى بالإنجازات العظيمة التي حققها الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، مؤكدًا أن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات لمصر، وأنه لا يمكن لأي دولة أخرى تكرار هذا الإنجاز سوى مصر وقواتها المسلحة.

وأوضح “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأرض المحتلة لا يمكن الحديث عن انتصاراتها، فالمنتصر الحقيقي هو من استطاع استعادة أرضه، مشيرًا إلى أن مصر كبدت إسرائيل خسائر فادحة في حرب أكتوبر 1973، مما جعل العدو الإسرائيلي يدرك مدى قوة مصر العسكرية وقدرات أبنائها من القوات المسلحة.

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن ينسى ما حدث في حرب السادس من أكتوبر، حيث استعاد الجيش المصري الأراضي المحتلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأعادهم بالبجامات الكستور، ودمَّر خط بارليف الإسرائيلي، أصعب مانع مائي في العالم، بخرطوم مياه".

الله أكبر.. صيحات النصر في أكتوبر 

الله أكبر.. كلمة صنعت في تاريخ المُسلمين العجائب، وبثت في أهلها من القوة ما استعلوا فيه على كل كبير سوى الله - عز شأنُه، وجل جلاله الله أكبر تتضاءل أمامها كبرياء كل متكبر، وعظمة كل متعاظم، تعلو على كل مظاهر الفساد والطغيان.


"الله أكبر.. الله أكبر .. الله أكبر”.. انطلقت صيحات الله أكبر من أفواه جنود مصر، وملئت سماء سيناء يوم 6 أكتوبر ، وذلك بعد تحطيم الجيش المصري خط بارليف ، وعبورهم قناة السويس، وكلمة “الله أكبر” كانت كلمة السر في حرب اكتوبر، حيث كانت صيحات الله أكبر هو صوت المعركة، أطلقه جنود مصر المجاهدون في سبيل الله في ساح الوغَى، فيشعرون بعزة الله وقوته وكبريائه ومعيته، فيستمدون منه القوة والثبات والإخلاص والعزة.

مصر الجيش المصري حرب اكتوبر الكستور بيجامات الكستور

