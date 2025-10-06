برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية

تقدَّم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بخالص التهاني والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة، ورجال الداخلية الأبطال، ومؤسسات الدولة الوطنية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد حمزه أن نصر أكتوبر سيبقى رمزًا خالدًا للفخر الوطني والعزة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الملحمة البطولية جسّدت إرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق المستحيل، واستعادة الكرامة والسيادة الوطنية بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأضاف أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في وجدان كل مصري، فهي التي تمدّنا بالقوة والعزيمة لمواجهة التحديات الراهنة، وتدفعنا للعمل والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل تعاون وتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية التي تبذل كل جهد للحفاظ على استقرار الوطن وتنميته.