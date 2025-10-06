قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
برلمان

برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية

عبد الرحمن سرحان

تقدَّم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بخالص التهاني والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة، ورجال الداخلية الأبطال، ومؤسسات الدولة الوطنية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد حمزه أن نصر أكتوبر سيبقى رمزًا خالدًا للفخر الوطني والعزة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الملحمة البطولية جسّدت إرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق المستحيل، واستعادة الكرامة والسيادة الوطنية بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأضاف أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في وجدان كل مصري، فهي التي تمدّنا بالقوة والعزيمة لمواجهة التحديات الراهنة، وتدفعنا للعمل والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل تعاون وتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية التي تبذل كل جهد للحفاظ على استقرار الوطن وتنميته.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

قنصل السعودية بالأسكندرية : التعاون والتنسيق البناء يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الدول

قنصل السعودية بالإسكندرية: التعاون والتنسيق البناء يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الدول

التعليم تتوسع في التعاون مع سنغافورة لتطوير المناهج

رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

