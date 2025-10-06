قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

تعطل حركة الطريق الزراعي السريع بطوخ بسبب انقلاب سيارة أخشاب

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

شهد الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية تعطل الحركة المرورية بسبب انقلاب حمولة سيارة محملة بالأخشاب.


وعلى الفور تم الدفع بلوادر مجلس المدينة وجارى رفع الحمولة لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. 


من ناحية أخرى، شهد الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية، قبل كارتة الصنافين في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الشرقية، حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل جامبو، مما أسفر عن اشتعالهما بالكامل دون وقوع وفيات.


وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع الحادث واشتعال السيارتين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.


وبالفحص، تبين أن الحادث نتج عن تصادم بين سيارتين نقل جامبو، أدى إلى اشتعالهما بشكل كامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المركبات، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة المرور.


وأسفر الحادث مبدئيًا عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تبين أن الإصابات ليست ناتجة عن حروق أو اختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.

