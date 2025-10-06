تعطل حركة الطريق الزراعي السريع بطوخ بسبب انقلاب سيارة أخشاب

شهد الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية تعطل الحركة المرورية بسبب انقلاب حمولة سيارة محملة بالأخشاب.



وعلى الفور تم الدفع بلوادر مجلس المدينة وجارى رفع الحمولة لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.



من ناحية أخرى، شهد الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية، قبل كارتة الصنافين في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الشرقية، حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل جامبو، مما أسفر عن اشتعالهما بالكامل دون وقوع وفيات.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع الحادث واشتعال السيارتين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.



وبالفحص، تبين أن الحادث نتج عن تصادم بين سيارتين نقل جامبو، أدى إلى اشتعالهما بشكل كامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المركبات، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة المرور.



وأسفر الحادث مبدئيًا عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تبين أن الإصابات ليست ناتجة عن حروق أو اختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.