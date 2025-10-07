قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
حكم الدعاء والصلاة على النبي بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
توك شو

وزير التعليم العالي: فوز خالد العناني باليونسكو شهادة عالمية بمكانة مصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
محمد البدوي

أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بالغ تهانيه للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد «تاريخيًا وغير مسبوق».

الإجماع على مرشح 

وقال عاشور خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أود أن أهنئ الدولة المصرية، والرئيس السيسي، والشعب المصري على هذا الإنجاز الذي لم يشهده تاريخ منظمة اليونسكو من قبل، من حيث حجم التأييد والإجماع على مرشح واحد، النتيجة التي تحققت اليوم—بحصول المرشح المصري على ما يقرب من 98% من الأصوات—تُعد بمثابة شهادة عالمية بمكانة مصر».

وأكد الوزير أن هذا النجاح لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة جهد مؤسسي محترف استمر أكثر من عامين ونصف، بقيادة وزارة الخارجية وبدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساهمة كل الجهات المعنية، قائلاً: «الدولة المصرية أدارت الحملة باحترافية كاملة، وكان هناك إيمان حقيقي من كل الجهات بأننا نمثل مصر، بتاريخها وحضارتها، في منظمة تعنى بالثقافة والتعليم والعلوم».

السيسي أيمن عاشور التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي اليونسكو منظمة اليونسكو

