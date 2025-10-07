وزير التعليم العالي: فوز خالد العناني باليونسكو شهادة عالمية بمكانة مصر

أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بالغ تهانيه للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد «تاريخيًا وغير مسبوق».

الإجماع على مرشح

وقال عاشور خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أود أن أهنئ الدولة المصرية، والرئيس السيسي، والشعب المصري على هذا الإنجاز الذي لم يشهده تاريخ منظمة اليونسكو من قبل، من حيث حجم التأييد والإجماع على مرشح واحد، النتيجة التي تحققت اليوم—بحصول المرشح المصري على ما يقرب من 98% من الأصوات—تُعد بمثابة شهادة عالمية بمكانة مصر».

وأكد الوزير أن هذا النجاح لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة جهد مؤسسي محترف استمر أكثر من عامين ونصف، بقيادة وزارة الخارجية وبدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساهمة كل الجهات المعنية، قائلاً: «الدولة المصرية أدارت الحملة باحترافية كاملة، وكان هناك إيمان حقيقي من كل الجهات بأننا نمثل مصر، بتاريخها وحضارتها، في منظمة تعنى بالثقافة والتعليم والعلوم».