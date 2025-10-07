قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أخبار البلد

وزير الطيران: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو فخر لمصر والعرب

نورهان خفاجي

تقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ممثلًا عن مصر والعرب وأفريقيا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المشرفة للدولة المصرية.

وأكد وزير الطيران المدني أن هذا الفوز المستحق يعد فخرًا لمصر والعالم العربي، ويعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، كما يُجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة وقدرات أبناء مصر على تولي المناصب الأممية الرفيعة، والإسهام الفاعل في حفظ التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين الشعوب.

 إنجاز كبير

وأشار الحفني إلى أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب إنجاز كبير يضاف إلى مسيرة مصر الدبلوماسية والثقافية،، مؤكدًا أنه يمثل تتويجًا لدور مصر الريادي في دعم قضايا الثقافة والتعليم وحماية التراث العالمي، فضلًا عن كونه أول مصري وعربي يتولى رئاسة منظمة اليونسكو، مما يعزز مكانة مصر في المحافل الدولية ويؤكد ريادتها في مختلف المجالات.

مضيفًا بأن هذا الحدث التاريخي يعبر عن قدرة مصر على تقديم الكفاءات القادرة على تمثيلها في أعلى المؤسسات العالمية، متمنيًا للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والسداد في مسيرته الجديدة، ومواصلة العطاء باسم مصر والوطن العربي .

سامح الحفني وزير الطيران خالد العناني الدكتور خالد العناني اليونسكو

