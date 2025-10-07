وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر

هنأ الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وكذلك الشعوب العربية والأفريقية، بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل انتصارًا دبلوماسيًا وتاريخيًا مستحقًا لمصر والمنطقة بأسرها.

الدعم الكامل للمرشح المصري

وقال عبدالعاطي في خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «في البداية، أُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدّم الدعم الكامل للمرشح المصري، ووجّه كافة مؤسسات الدولة لتقديم كل أوجه الدعم لحملة انتخابية شريفة ونزيهة، هذا الدعم السياسي والدبلوماسي كان عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذا الفوز الكاسح».

وأضاف الوزير: «وجود مصري، وعربي، وأفريقي على رأس هذه المنظمة العريقة للمرة الأولى منذ تأسيسها في منتصف الأربعينيات، إزالة للظلم التاريخي طال المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهو فوز مستحق بكل المقاييس».