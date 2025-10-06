النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الأمن الداخلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أ ش أ

بحث النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.


وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن روبيو استقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن اليوم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ فهد يوسف الصباح للولايات المتحدة الأمريكية.


وأشارت إلى أن اللقاء بين الجانبين تناول أيضا آليات تطوير التنسيق المشترك بينهما وتعزيز قنوات التواصل بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.


وأضافت أن لقاء وزير الخارجية الأمريكي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي حضره سفيرة الكويت لدى واشنطن، الشيخة الزين الصباح. 


وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الخارجية الأمريكية في دعم مسيرة التعاون وتعزيز السلم والاستقرار بين البلدين بما يساهم في دعم جهود التنمية.


كما أكد حرص دولة الكويت على مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات لما لذلك من أثر مباشر في توسيع آفاق التعاون والاستفادة من الخبرات الأمريكية لاسيما في المجالات الأمنية والدبلوماسية بما يعزز قدرات المؤسسات الوطنية ويرفع من كفاءتها.


وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استمرار التعاون المثمر، مؤكدين متانة العلاقات وحرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.


كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، في مقر وزارة الأمن الداخلي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.


وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشددا على أهمية مواصلة تطوير مسارات التعاون الأمني انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية في دولة الكويت بضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتوسيع أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.


وأكد الشيخ فهد الصباح تطلع دولة الكويت إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تعزيز الأمن في البلدين الصديقين.


وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية وآليات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يساهم في دعم أمن واستقرار البلدين ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني.

النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزارة الداخلية الكويتية مقر وزارة الخارجية الأمريكية ولايات المتحدة الأمريكية

