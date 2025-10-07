مجهود جبار من الخارجية.. زاهي حواس: أنا أكتر واحد سعيد بفوز العناني برئاسة اليونسكو

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو .

وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" أنا اكتر واحد سعيد بنجاح خالد العناني لأنه صديق وأخ عزيز وانا واقف معاه في حملته الانتخابية".

وتابع زاهي حواس :" اليونسكو تم ‘نشاؤه منذ عام 1945 وخالد العناني اول مصري وعربي يحصل على هذا المنصب والدولة المصرية أدارت ملف تولي العناني رئاسة اليونسكو باحترافية كبيرة".

وأكمل زاهي حواس :" لأول مرة بنلاقي العرب وأفريقيا يؤيدون المرشح المصري ووزارة الخارجية قامت بمجهود جبار من اجل الترويج لحملة الدكتور خالد العناني".

ولفت زاهي حواس :" خالد العناني سافر 65 دولة حول العالم من اجل الحصول على دعم الدول في منظمة اليونسكو .

