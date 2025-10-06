قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الديهي عن فوز خالد العناني باليونسكو: اعرفوا أن على رأس المنظمة الأممية اليوم رجلا مصريا

محمد البدوي

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يضع مصر في موقع قيادة الثقافة العالمية ويعكس مكانتها كـ"أمينة على التراث الإنساني".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، “مبروك لخالد العناني، مبروك لمصر، ومبروك للثقافة العربية، اليوم مصر تدير الثقافة العالمية، وهذه شهادة دولية على أن مصر دولة ذات حضارة وتبحث دائمًا عن التفرّد".

وأضاف أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر لكل مصري، قائلاً: “لن أبالغ إن قلت إنه يوم عظيم وفأل حسن، نحتفل بالنصر المبين، نرفع رؤوسنا عاليًا في المنطقة، ارفع رأسك.. أنت مصري".

التاريخ المصري 

وتابع قائلًا: “مليون مبروك للتاريخ المصري.. اليوم نعلن عن فرحتنا لأن التراث العالمي أصبح في أيدٍ مصرية أمينة.”

وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية لترشيح الدكتور العناني، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه كل أجهزة الدولة لتقديم الدعم الكامل لمرشح مصر.

وقال: “ما شهدناه كان سيمفونية عمل وإخلاص حقيقي بقيادة الرئيس، وجهود مشهودة من السفير بدر عبد العاطي الذي كثّف اللقاءات والتنسيق مع ممثلي الدول الأعضاء، ما أدى إلى هذا الفوز الساحق والمستحق.”

واختتم الديهي حديثه برسالة مؤثرة إلى الشباب المصري قائلاً: “يلا يا ولاد، اعرفوا أن على رأس المنظمة الأممية اليوم رجل مصري، بثقافته وتعليمه وهويته المصرية الخالصة، بإذن الله يكمل معنا هذه المسيرة المشرفة.”

