الديهي عن فوز خالد العناني باليونسكو: اعرفوا أن على رأس المنظمة الأممية اليوم رجلا مصريا

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يضع مصر في موقع قيادة الثقافة العالمية ويعكس مكانتها كـ"أمينة على التراث الإنساني".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، “مبروك لخالد العناني، مبروك لمصر، ومبروك للثقافة العربية، اليوم مصر تدير الثقافة العالمية، وهذه شهادة دولية على أن مصر دولة ذات حضارة وتبحث دائمًا عن التفرّد".

وأضاف أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر لكل مصري، قائلاً: “لن أبالغ إن قلت إنه يوم عظيم وفأل حسن، نحتفل بالنصر المبين، نرفع رؤوسنا عاليًا في المنطقة، ارفع رأسك.. أنت مصري".

التاريخ المصري

وتابع قائلًا: “مليون مبروك للتاريخ المصري.. اليوم نعلن عن فرحتنا لأن التراث العالمي أصبح في أيدٍ مصرية أمينة.”

وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية لترشيح الدكتور العناني، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه كل أجهزة الدولة لتقديم الدعم الكامل لمرشح مصر.

وقال: “ما شهدناه كان سيمفونية عمل وإخلاص حقيقي بقيادة الرئيس، وجهود مشهودة من السفير بدر عبد العاطي الذي كثّف اللقاءات والتنسيق مع ممثلي الدول الأعضاء، ما أدى إلى هذا الفوز الساحق والمستحق.”

واختتم الديهي حديثه برسالة مؤثرة إلى الشباب المصري قائلاً: “يلا يا ولاد، اعرفوا أن على رأس المنظمة الأممية اليوم رجل مصري، بثقافته وتعليمه وهويته المصرية الخالصة، بإذن الله يكمل معنا هذه المسيرة المشرفة.”