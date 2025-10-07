قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
رباب الهواري

فجر نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد تصريحًا مثيرًا للجدل، كشف من خلاله عن ظاهرة خطيرة تضرب الكرة المصرية في العمق، مؤكدًا أن بعض المدربين داخل الأندية يتقاضون مبالغ مالية من لاعبين مقابل إشراكهم في المباريات الرسمية، وهو ما اعتبره السبب الرئيسي في تراجع مستوى المنتخبات الوطنية.


 

اتهامات صريحة داخل الدوري المصري

قال إبراهيم سعيد خلال ظهوره في برنامج “أوضة اللبس” عبر قناة النهار:

“في مدربين بياخدوا فلوس من اللاعيبة عشان يشاركوا مع الأندية، وأمثال المدربين دول كتير جدًا في الدوري المصري”.

وأوضح نجم الأهلي والزمالك السابق أن هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية، بل أصبحت منتشرة بشكل مقلق داخل بعض الأندية، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يدفع المال هو من يشارك على حساب اللاعب الموهوب فنيًا، مما يهدر فرص المواهب الحقيقية ويضعف المنافسة داخل الفرق.

تأثير الظاهرة على المنتخبات الوطنية
 

وأضاف إبراهيم سعيد أن ما يحدث في الأندية ينعكس سلبًا على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، مؤكدًا أن غياب العدالة والشفافية في اختيار اللاعبين أدى إلى تراجع المستوى الفني للكرة المصرية، لأن الأساس لم يعد مبنيًا على الكفاءة والموهبة بل على المصالح الشخصية.

دعوة للرقابة والإصلاح

وطالب إبراهيم سعيد بضرورة وجود رقابة صارمة على المدربين والقطاع الفني داخل الأندية، لضمان النزاهة والعدالة في منح الفرص للاعبين، مؤكدًا أن مستقبل الكرة المصرية يعتمد بشكل كبير على تصحيح هذه الممارسات غير الأخلاقية.

واختتم تصريحاته قائلًا:

“لو استمر الوضع بالشكل ده، مش هنشوف منتخبات قوية تاني. لازم نحاسب كل من يسيء للمنظومة، لأن الكرة المصرية تستحق الأفضل”.


 

إبراهيم سعيد الأهلي الزمالك دوري نايل أخبار الرياضة

