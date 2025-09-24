«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية

تحدّث إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن أداء حسين الشحات مع الأهلي، وذلك بعد فوز الفريق أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال إبراهيم سعيد، خلال ظهوره ببرنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: "مستوى حسين الشحات في الفترة الأخيرة لا يرتقي للنادي الأهلي، ويقدم أداءً مخيبًا للآمال، وهذا سبب رئيسي لجلوسه كثيرًا على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "تشعر عند نزول حسين الشحات إلى الملعب وكأنه يخضع لاختبارات في الأهلي، وليس بمستوى لاعب صاحب خبرة وأحد كباتن الفريق، وهو أمر محبط للغاية".

وتابع: "الكثير من لاعبي الأهلي يقدمون مستويات ضعيفة، ولم يعد هناك انسجام بين عناصر الفريق كما كان في السابق، وهو ما يسبب حالة من التوتر داخل الفريق".

واختتم حديثه قائلًا: "العديد من نجوم الأهلي يركزون الآن على الإعلانات وزيادة الرواتب، ولم يعد لديهم نفس الحافز لتحقيق البطولات أو كتابة تاريخ كبير مع النادي".