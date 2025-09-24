إبراهيم سعيد يهاجم محمد شريف: مش مركز وضيع فرص لا تضيع

وجّه إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات لاذعة إلى محمد شريف مهاجم الأهلي، عقب أدائه في مباراة الحرس الوطني بالدوري الممتاز.



وقال سعيد خلال مداخلة عبر قناة «النهار»:«محمد شريف واضح إنه غير مركز منذ عودته، وضيع فرص سهلة جدًا لا يضيعها مهاجم في الأهلي، حتى الانفراد اللي جاله أضاعه بشكل غريب».



وأضاف:«الأهلي في حاجة للتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض غياب وسام أبو علي، لأن وجوده كان فارقًا جدًا وصعب تعويضه، خصوصًا إننا قعدنا سنوات نبحث عن مهاجم بمواصفاته».



وتابع:«في بعض اللاعبين داخل الأهلي بتحس إنهم جايين للنادي علشان الشهرة والتصوير مش علشان يكسبوا بطولات، وده مش مقبول، لأن الأهلي محتاج لعيبة عندها تركيز وروح قتالية».