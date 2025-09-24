قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
شوبير: بيراميدز قدم آداء ولا أروع أمام أهلي جدة في الإنتركونتيننتال

ميرنا محمود

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على فوز نادي بيراميدز على أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: بيراميدز قدم آداء ولا أروع. 


وتوج بيراميدز  بكأس إنتركونتيننتال على حساب أهلى جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء ، والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.

شوبير بيراميدز أهلي جدة كأس إنتركونتيننتال

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

