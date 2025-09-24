قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسن المستكاوي يطرح تساؤلًا لـ بيراميدز بعد الفوز بكأس إنتركونتيننتال

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

وجّه الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رسالة لنادي بيراميدز بعد الفوز بكأس إنتركونتيننتال.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على إكس: “مبروك بيراميدز الذي توج  بطلا للقارات الثلاث أفريقيا وأسيا والمحيط بعد تغلبه علي أهلي جدة ١/٣ أمام أكثر من ٦٠ ألف متفرج من أنصاره علي ملعب الجوهرة المشعة”.

وتابع: “تألق مايلي وزلاكا واحمد الشناوى الذي صنع هدفا بتمريرة طويلة الي مايلي قدم بيراميدز مباراة كبيرة وتفوق في الشوط الثاني وصنع الفرص علي الرغم من تقدمه بثلاثة أهداف .. وأمام هذا الاداء والنتيجة والفرص يبدو هذا السؤال منطقيا : لماذا لايلعب بيراميدز مبارياته بنفس المستوى الذي قدمه أمام أهلي جدة ؟ ‏وسؤال آخر: هل كان أهلي جدة واثقا من الفوز بعد مباراته مع الهلال قبل أيام أم أن تلك المباراة أجهدت الفريق بدنيًا”.

وتوج بيراميدز  بكأس إنتركونتيننتال على حساب أهلى جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.

بيراميدز حسن المستكاوي إنتركونتيننتال

