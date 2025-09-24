إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر رغم فوزه على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن الأهلي لا يقدم المستوى الفني المعروف عنه.

وقال إبراهيم سعيد، خلال ظهوره ببرنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: "بعيدًا عن الفوز على حرس الحدود، هذا ليس الأهلي الذي نعرفه، الفريق ليس في مستواه الفني، وكل لاعب يلعب لنفسه دون جماعية".

وأضاف: "مروان عطية ليس في أفضل حالاته، وأليو ديانج يبدو وكأنه جاء ليعتزل في الأهلي، لم يعد كما كان في بداياته عندما كان مثل الأسد، ومحمد هاني لا يواجه أي منافسة حقيقية وأصبح ضامنًا لمكانه سواء كان جيدًا أو سيئًا".

وتابع: "دفاع الأهلي يفتقد الانسجام، وهدف حرس الحدود الأول جاء بخطأ من محمد هاني الذي حاول المراوغة بشكل مبالغ فيه".

وواصل: "مصطفى العش وياسين مرعي ليسا في مستوى النادي الأهلي، ولو واجه الفريق مهاجمين أقوياء فسوف يعاني دفاعيًا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "جراديشار كان اللاعب الوحيد الذي قدم مستوى فنيًا جيدًا أمام حرس الحدود".