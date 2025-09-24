قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة
عدد الصحابة وأفضلهم عند رسول الله .. أسماؤهم بالترتيب
إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل

محمد سمير

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر رغم فوزه على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن الأهلي لا يقدم المستوى الفني المعروف عنه.

وقال إبراهيم سعيد، خلال ظهوره ببرنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: "بعيدًا عن الفوز على حرس الحدود، هذا ليس الأهلي الذي نعرفه، الفريق ليس في مستواه الفني، وكل لاعب يلعب لنفسه دون جماعية".

وأضاف: "مروان عطية ليس في أفضل حالاته، وأليو ديانج يبدو وكأنه جاء ليعتزل في الأهلي، لم يعد كما كان في بداياته عندما كان مثل الأسد، ومحمد هاني لا يواجه أي منافسة حقيقية وأصبح ضامنًا لمكانه سواء كان جيدًا أو سيئًا".

وتابع: "دفاع الأهلي يفتقد الانسجام، وهدف حرس الحدود الأول جاء بخطأ من محمد هاني الذي حاول المراوغة بشكل مبالغ فيه".

وواصل: "مصطفى العش وياسين مرعي ليسا في مستوى النادي الأهلي، ولو واجه الفريق مهاجمين أقوياء فسوف يعاني دفاعيًا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "جراديشار كان اللاعب الوحيد الذي قدم مستوى فنيًا جيدًا أمام حرس الحدود".

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
سوزوكي
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
