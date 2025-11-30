رمضان 2026.. عمرو عبد الجليل ينضم لأبطال مسلسل السرايا الصفرا

انضم الفنان عمرو عبد الجليل لمسلسل «السرايا الصفرا» المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.



وصرح المصري: أن الفنان عمرو عبد الجليل له قيمة كبيرة في الوسط الفني، وأنه استطاع إقناعه بالعدول عن فكرة اعتزال التمثيل نتيجة أدوار الشر الكثيرة التي قدمها الفترة الماضية، من خلال موافقته على لعب شخصية «ثابت» ضمن أحداث مسلسل «السرايا الصفرا»، وهي شخصية محامي أحد رجال الأعمال والمتزوج من عدة سيدات يقع معهم في مواقف كوميدية عديدة.



من جانبه عبر الفنان عمرو عبد الجليل عن ارتياحه بعد معرفة تفاصيل الشخصية، في جلسة جمعته مع المخرج جوزيف نبيل، خاصة وأن الدور يلبي جزء من طموحاته في العودة إلى الكوميديا بعيدًا عن قالب الشرير الذي اشتكى لباقي المخرجين من حصره داخله.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو عبد الجليل يتواجد في مسلسلين بالسباق الرمضاني 2026 بجانب مسلسل «السرايا الصفرا» والذي يشارك في بطولته مع الفنانين: وفاء عامر، إيهاب فهمي، سارة سلامة، منة عرفة وآخرين، علاوة على أن «عبد الجليل» ينتظر قريبا عرض أحدث أدواره السينمائية في فيلم «الست لما».



