مش عارف يباصي.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء مدافع الأهلي بمباراة سيراميكا كليوباترا





علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق،علي اداء اللاعب مصطفي العش في مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا







وكتب ابراهيم سعيد :" مصطفي العش مدافع الاهلي

مش عارف يباصي دي كارثه والله".

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من انطلاق المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وهدد الأهلي مرمى سيراميكا كليوباترا في أكثر من فرصة وأهدرها لاعبوه وهم محمد شريف وطاهر محمد طاهر، ولكن براعة محمد بسام نجحت في التصدي لتلك الفرص.

ورفض محمود وفا حكم مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في الدوري في احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد تدخل مدافع الأهلي لاعب سيراميكا في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.