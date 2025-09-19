جمهور الأهلي يشن هجوما عنيفا ضد تريزيجيه.. واللاعب يعتذر بلقاء سيراميكا

شنت جماهير النادي الأهلي هجوما عنيفا على محمود حسن تريزيجيه نجم القلعة الحمراء قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وهتفت جماهير الأهلي في المدرجات : يا تريزيجيه ارفع ايديك فيما رد تريزيحيه بعدما توجه للجماهير وقال: انتوا فوق رأسي.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز السادس عشر من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد ست نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا علي النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

محمد هاني وأحمد رمضان

بيكهام وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية والتونسي محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي ومحمد شريف.