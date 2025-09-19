قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سجله تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا 1-0 في الشوط الأول

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من انطلاق المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وهدد الأهلي مرمى سيراميكا كليوباترا في أكثر من فرصة وأهدرها لاعبوه وهم محمد شريف وطاهر محمد طاهر، ولكن براعة محمد بسام نجحت في التصدي لتلك الفرص.

ورفض محمود وفا حكم مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في الدوري في احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد تدخل مدافع الأهلي لاعب سيراميكا في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

حسين السيد - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد  عادل

خط الوسط:

عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى

خط الهجوم:

مروان عثمان - صديق إيجولا - فخري لاكاي

البدلاء:

محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج

تشكيل الأهلي

فيما أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

مروان عطية - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم:

أشرف بن شرقي - محمد شريف

النادي الأهلي النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا بطولة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

مجلس حكماء المسلمين

بحضور وكيل الأزهر.. مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من كتاب مقومات الإسلام

بالصور

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

فيديو

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد