الغندور يعلق على هدف تريزيجيه في مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا

علق الاعلامي خالد الغندور علي هدف تريزيجيه في الشوط الاول عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :" تريزيجيه يصالح جمهور الأهلي بهدف اول في مرمي محمد بسام لينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي علي سيراميكا".

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من انطلاق المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وهدد الأهلي مرمى سيراميكا كليوباترا في أكثر من فرصة وأهدرها لاعبوه وهم محمد شريف وطاهر محمد طاهر، ولكن براعة محمد بسام نجحت في التصدي لتلك الفرص.

ورفض محمود وفا حكم مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في الدوري في احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد تدخل مدافع الأهلي لاعب سيراميكا في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.