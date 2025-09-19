30 دقيقة.. الأهلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف

مرت 30 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في الدوري، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من انطلاق المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وهدد الأهلي مرمى سيراميكا كليوباترا في أكثر من فرصة وأهدرها لاعبوه وهم محمد شريف وطاهر محمد طاهر، ولكن براعة محمد بسام نجحت في التصدي لتلك الفرص.

تشكيل الفريقين

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

حسين السيد - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل

خط الوسط:

عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى

خط الهجوم:

مروان عثمان - صديق إيجولا - فخري لاكاي

البدلاء:

محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج

تشكيل الأهلي

فيما أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

مروان عطية - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم:

أشرف بن شرقي - محمد شريف