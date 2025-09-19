التشكيل الرسمي لقمة أهلي جدة والهلال بالدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أهلي جدة والهلال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما، في إطار الجولة الثالثة ببطولة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، زكريا هوساوي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، ماتيوس جونسالفيس، زياد الجهني.

خط الهجوم: رياض محرز، إنزو ميو، إيفان توني

كما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كوليبالي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: داروين نونيز، مالكوم، سالم الدوسري.