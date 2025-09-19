أعلن الجهازان الفنيان لناديي أهلي جدة والهلال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما، في إطار الجولة الثالثة ببطولة دوري روشن السعودي.
وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، زكريا هوساوي.
خط الوسط: فرانك كيسيه، ماتيوس جونسالفيس، زياد الجهني.
خط الهجوم: رياض محرز، إنزو ميو، إيفان توني
كما جاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كوليبالي، ثيو هيرنانديز
خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري
خط الهجوم: داروين نونيز، مالكوم، سالم الدوسري.
التشكيل الرسمي لقمة أهلي جدة والهلال بالدوري السعودي
