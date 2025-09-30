إبراهيم سعيد يهاجم عبدالله السعيد: تايه وسرحان وأسوأ مباراة ليه

انتقد إبراهيم سعيد نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي سابقا، عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك، بسبب مستواه أمام الأهلي، في لقاء القمة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات إعلامية عبر برنامج "أوضة اللبس": الزمالك افتقد في مباراته أمام الأهلي عنصر مهم كان غير موقف وكان تايه وهو عبدالله السعيد".

وتابع: "دي أسوأ مباراة لعبدالله السعيد مع الزمالك، خصوصا بعد ما ضيع ضربة الجزاء.. ضياع البلن أحبطه ووقع المعنويات بتاعته في الأرض، وكان سرحان في المباراة".

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.