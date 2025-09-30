قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم عبدالله السعيد: تايه وسرحان وأسوأ مباراة ليه

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
علا محمد

انتقد إبراهيم سعيد نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي سابقا، عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك، بسبب مستواه أمام الأهلي، في لقاء القمة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات إعلامية عبر برنامج "أوضة اللبس": الزمالك افتقد في مباراته أمام الأهلي عنصر مهم كان غير موقف وكان تايه وهو عبدالله السعيد".

وتابع: "دي أسوأ مباراة لعبدالله السعيد مع الزمالك، خصوصا بعد ما ضيع ضربة الجزاء.. ضياع البلن أحبطه ووقع المعنويات بتاعته في الأرض، وكان سرحان في المباراة".

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.

إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي الأهلي عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك عبدالله السعيد الزمالك لقاء القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد