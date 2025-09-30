قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كوارث فنية وقرارات مثيرة.. من يتحمل مسئولية خسارة الزمالك أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
أمينة الدسوقي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة جديدة في الدوري المصري الممتاز، على يد غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

ورغم تقدم الزمالك مبكرا عن طريق حسام عبد المجيد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، إلا أن الفريق الأبيض لم يحافظ على أفضليته، حيث قلب الأهلي الطاولة في الشوط الثاني بهدفي حسين الشحات (د71) ومحمود حسن "تريزيجيه" من ركلة جزاء (د78).

الهزيمة أثارت غضب الجماهير البيضاء، وفتحت باب التساؤلات حول أسباب الخسارة ومن يتحمل مسؤوليتها، لتظهر أربعة أسماء على رأس القائمة.

يانيك فيريرا قرارات فنية مثيرة للجدل

المدير الفني البلجيكي للزمالك، يانيك فيريرا، بات في مرمى الانتقادات بعدما أدار المباراة بشكل وصفه كثيرون بـ"الخاطئ".

البداية كانت بإشراك ناصر منسي بدلاً من عدي الدباغ المصاب، في حين كان الفريق بحاجة لمهاجم متحرك قادر على الضغط على دفاع الأهلي كما يفعل الدباغ.

كما أصر فيريرا على بقاء ناصر ماهر داخل الملعب رغم تمريراته الخاطئة وغيابه عن الفعالية الهجومية.

فشل فيريرا أيضًا في تعزيز الخط الخلفي بالشوط الثاني رغم ضغط الأهلي الواضح، كما أن تبديلاته لم تضف أي تأثير يُذكر على الأداء أو النتيجة.

خوان ألفينا غياب التأثير

الجناح البرازيلي خوان ألفينا ظهر بعيدا تماما عن مستواه المعهود، حيث لمس الكرة 21 مرة فقط خلال اللقاء، ومرر 6 كرات بينها 4 صحيحة فقط.

فشل ألفينا في كل محاولات المراوغة الثلاث التي قام بها.

لم يسدد أي كرة على المرمى، ما جعل وجوده شكليا بلا أي تهديد هجومي.

آدم كايد أداء باهت

لم يكن الجناح الفلسطيني آدم كايد أفضل حالا من زميله ألفينا، إذ قضى 77 دقيقة داخل الملعب دون بصمة واضحة.

لمس الكرة 24 مرة فقط.

وقدم ادم كايد 10 تمريرات صحيحة من أصل 14.

ولم ينجح في أي من محاولاته الثلاث للمراوغة، وخسر 4 صراعات ثنائية من أصل 6.

محمود بنتايج الحلقة الأضعف

الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج كان أحد أبرز نقاط الضعف في تشكيلة الزمالك، حيث ارتكب الخطأ الذي نتجت عنه ركلة الجزاء التي سجل منها الأهلي هدف الفوز.

لمس الكرة 40 مرة وشتتها 3 مرات فقط.

قدم 17 تمريرة صحيحة من أصل 25، وأرسل كرة طولية واحدة ناجحة من 4.

خسر الاستحواذ 12 مرة، بالإضافة إلى سقوطه في الصراعات الهوائية مرتين من أصل 3.

نادي الزمالك الدوري المصري الممتاز الأهلي تريزيجيه حسين الشحات عدي الدباغ فيريرا آدم كايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

الذهب

الذهب يسجل مستويات قياسية وسط مخاوف إغلاق حكومي محتمل في أمريكا

فتح باب التظلمات

فتح باب التظلمات لطلبات الحجز المرفوضة ضمن مبادرة "بيتك في مصر"

الفضة

«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل على مستوياتها في 14 عامًا

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد