قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم شحاتة: فيريرا ساعد الأهلي على الفوز.. ولا يصلح لتدريب الزمالك

فيريرا
فيريرا
يارا أمين

تحدث كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن سبب خسارة الزمالك لمباراة القمة اليوم الاثنين ضد الأهلي.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه على قناة الحياة: "إدارة يانيك فيريرا لمباراة الأهلي اليوم كانت سيئة للغاية سواء الشوط الأول أو التغييرات".

وتابع: "لاعبان فقط ساعدا الزمالك على اللعب بشكل جيد في مباراة اليوم وهما آدم كايد وناصر ماهر، وكانت المفاجأة خروجهما وكان قرار خطأ".

وأضاف: "فيريرا لا يصلح لتدريب الزمالك، يصلح كمدرب مساعد فقط وظهر ذلك اليوم عندما قدم لقاء كارثيا".

وأتم: "فيريرا هو من ساعد الأهلي على الفوز في مباراة اليوم بسبب إدارته السيئة للمباراة، ومن الأفضل رحيله خلال الفترة المقبلة".

الزمالك جون إدوارد منى غانم سلطان كريم حسن شحاتة برنامج كورة كل يوم الأهلي مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج

سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| عمرو أديب يعلن فوز الأهلي بالدوري.. وآخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري

اللواء رأفت الشرقاوي

هل تختلف بصمات النساء عن الرجال في مسرح الجريمة؟.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف مفاجأة

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: يجب أن نشجع القطاع الخاص على تنظيم الفعاليات السياحية

بالصور

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد