كريم شحاتة: فيريرا ساعد الأهلي على الفوز.. ولا يصلح لتدريب الزمالك

تحدث كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن سبب خسارة الزمالك لمباراة القمة اليوم الاثنين ضد الأهلي.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه على قناة الحياة: "إدارة يانيك فيريرا لمباراة الأهلي اليوم كانت سيئة للغاية سواء الشوط الأول أو التغييرات".

وتابع: "لاعبان فقط ساعدا الزمالك على اللعب بشكل جيد في مباراة اليوم وهما آدم كايد وناصر ماهر، وكانت المفاجأة خروجهما وكان قرار خطأ".

وأضاف: "فيريرا لا يصلح لتدريب الزمالك، يصلح كمدرب مساعد فقط وظهر ذلك اليوم عندما قدم لقاء كارثيا".

وأتم: "فيريرا هو من ساعد الأهلي على الفوز في مباراة اليوم بسبب إدارته السيئة للمباراة، ومن الأفضل رحيله خلال الفترة المقبلة".