عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
حكم الدعاء والصلاة على النبي بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
رياضة

حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي

رباب الهواري

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الجهاز الفني المكون من التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.


 

وتقام المباراة مساء الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعبٍ مغربي تم اختياره لاستضافة اللقاء، نظرًا لعدم جاهزية ملاعب جيبوتي لاستضافة المباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
 

رئاسة البعثة المصرية
 

يترأس بعثة الفراعنة في المغرب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يتولى الإشراف الكامل على الجوانب التنظيمية والإدارية خلال تواجد المنتخب في المغرب. كما يرافقه كل من محمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وطارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

استقبال رسمي في المغرب

وكان في استقبال البعثة المصرية لدى وصولها إلى مطار الدار البيضاء السفير أحمد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، إلى جانب عدد من أعضاء السفارة الذين حرصوا على تسهيل إجراءات دخول المنتخب وتوفير كل سبل الراحة للبعثة.

استعدادات الفراعنة للمواجهة

من المقرر أن يبدأ المنتخب المصري أولى حصصه التدريبية مساء اليوم على أحد الملاعب القريبة من مقر الإقامة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المواجهة المهمة أمام جيبوتي.

ويأمل المنتخب في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال التصفيات، وتعزيز صدارته للمجموعة من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى مونديال 2026


 

منتخب مصر تصفيات كأس العالم اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

