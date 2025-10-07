حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الجهاز الفني المكون من التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.





وتقام المباراة مساء الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعبٍ مغربي تم اختياره لاستضافة اللقاء، نظرًا لعدم جاهزية ملاعب جيبوتي لاستضافة المباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.



رئاسة البعثة المصرية



يترأس بعثة الفراعنة في المغرب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يتولى الإشراف الكامل على الجوانب التنظيمية والإدارية خلال تواجد المنتخب في المغرب. كما يرافقه كل من محمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وطارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

استقبال رسمي في المغرب

وكان في استقبال البعثة المصرية لدى وصولها إلى مطار الدار البيضاء السفير أحمد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، إلى جانب عدد من أعضاء السفارة الذين حرصوا على تسهيل إجراءات دخول المنتخب وتوفير كل سبل الراحة للبعثة.

استعدادات الفراعنة للمواجهة

من المقرر أن يبدأ المنتخب المصري أولى حصصه التدريبية مساء اليوم على أحد الملاعب القريبة من مقر الإقامة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المواجهة المهمة أمام جيبوتي.

ويأمل المنتخب في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال التصفيات، وتعزيز صدارته للمجموعة من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى مونديال 2026



