ماجد الكدواني يشيد بمخرج "فيها إيه يعني": موهوب ومتميز

أشاد الفنان ماجد الكدواني بمخرج فيلم "فيها إيه يعني؟"، رغم أنها تجربته الإخراجية الأولى للأفلام الطويلة، قائلاً:"مخبيش عليكم، طول الوقت – وده طبع فيا – عندي عقدة وقلق من مخرج أول مرة، لأن الخبرة مهمة، لكن عمر رشدي أثبت إنه موهوب ومتميز".



وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"من أول قعدة معاه، نقل لنا حالة كبيرة من الثقة. كان شايف الفيلم والسيناريو، وبيعرف إحنا عايزين إيه. واشتغل مع المخرج شريف عرفة من وهو صغير، فخبرته الفنية والحياتية رهيبة، بالإضافة إلى أن والده الراحل هو واحد من أعظم مهندسي الديكور، الأستاذ رشدي حامد، وده خلّى عنده خلفية قوية نقلها لينا بثقة واضحة".



وعن شخصية "صلاح" في الفيلم، وهل هو رجل ضعيف أو جبان أو غير مواجه، علّق قائلاً:"هو مش جبان، لكنه غير مواجه. عاوز يرضي الكل، راجل طيب وعاوز يعيش في سلام".



وذكر أن شخصية صلاح المسالمة موجودة كثيرًا في المجتمع، قائلاً:"موجودين، بس مش ظاهرين مقارنة بالشخصيات القوية اللي صوتها عالي. وفيه ناس كتير بتقدّر الشخصيات المسالمة دي".

وعن مدى التشابه بينه وبين شخصية "صلاح"، علّق قائلاً:"قريب مني فعلاً".لتقاطعه الفنانة غادة عادل قائلة:"ماجد الكدواني من أطيب الشخصيات الموجودة على الأرض".



ورداً على س ؤال الحديدي لغادة عادل هل أنتي شخصية مسالمة علقت : " أنا مسالمة جداً ومش بحب المشاكل بحب أمشي جوه الحيطة