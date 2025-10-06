ماجد الكدواني: ردود فعل الجمهور على فيها إيه يعني؟ مبهرة

علق الفنان ماجد الكدواني على اسم فيلمه الجديد "فيها إيه يعني"، قائلاً:"الاسم يبدو غريبًا، لكنه منذ بداية العمل وهو يحمل هذا الاسم. فكرنا كثيرًا في تغييره، وبحثنا إمكانية ذلك أثناء التصوير وطوال فترة العمل، لكن في النهاية قررنا جميعًا أن هذا هو الاسم الأنسب والأفضل".



وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"ردود أفعال الجماهير تجاه الفيلم كانت مبهرة.

وتابع ماجد الكدواني :" رغم الاعتقاد السائد بأن الجمهور يميل لنوعية أفلام الأكشن، إلا أننا قررنا من البداية أن نخوض تجربة فيلم يقدم حالة بسيطة تُشبه أفلام زمان، كأفلام الأبيض والأسود، بروح نوستالجيا تعكس الحنين. ووجدنا أن الناس فعلًا بحاجة إلى فكرة البساطة والهدوء والنوستالجيا، وده مالوش علاقة بالأجيال".



ولفت إلى أن:"الناس، مع الوقت، افتقدت هذه النوعية وهذه الحالة من الأفلام