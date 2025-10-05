ماجد الكدواني يحضر عرض فيلمه فيها إيه يعني في السعودية

حرص الفنان ماجد الكدواني على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد “فيها إيه يعنى” بالسعودية، وذلك بعد طرحه مباشرة في مصر وتحقيقه إيرادات كبيرة خلال الساعات الأولى من عرضه العام.

فيلم “فيها إيه يعنى” من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

من جانبه أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بـالفيلم، مؤكدًا أنه تجربة مختلفة وجرئية تعكس جماليات السينما الراقية، مشجعا على مشاهدتها في دور العرض السينمائية.

وكتب الشناوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “فيها ايه يعني” فيلم مصري مختلف وجرئ. وعميق يبكيك ويشجيك ويضحكك، بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفى غريب.



يذكر أن الفنان ماجد الكدوانى حجز مكانه مبكرًا في سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، بعدما تعاقد على تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان سنة أولى طلاق، ليكون هذا العمل بمثابة الانطلاقة الأولى له كبطل مطلق في الدراما التلفزيونية خلال الشهر الكريم، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاحات التي ارتبط اسمه فيها بشكل أكبر بعالم السينما.