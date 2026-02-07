قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
رياضة

أجوستي بوش يعلن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادًا لتصفيات مونديال السلة

منتخب السلة
منتخب السلة
محمد سمير

أعلن الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، قائمة الفراعنة الأولية للمعسكر الإعدادي استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وتستضيف صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية منافسات النافذة الثانية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر هشام، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبد الناصر، باتريك جاردنر، أحمد أبو العلا بيبو، مهاب ياسر، ياسين شيخو، آدم موسى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، بيبو زهران، إسماعيل مسعود، يوسف رفعت، محمد طارق خيري، محمد إبراهيم ميدو، أحمد خانكة، محمد ياسر، وأحمد ياسر عبد الوهاب.

ومن المقرر أن تستضيف صالة برج العرب منافسات النافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ضمن المجموعة الثانية والرابعة، والتي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، وأوغندا، ومالي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

وكان منتخب مصر قد شارك في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم لكرة السلة، التي أقيمت في اليابان، واندونيسيا، والفلبين عام 2023.

وحقق الفراعنة وقتها المركز العشرين، كثاني أفضل مركز أفريقي في مونديال 2023، خلف جنوب السودان.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن مؤخرًا عن تعيين الإسباني أجوستي بوش، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

