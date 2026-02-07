روبيرتو كارلوس يوجه رسالة دعم قوية لرونالدو

وجه الأسطورة البرازيلية روبيرتو كارلوس، نجم ريال مدريد السابق، رسالة دعم قوية إلى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، قبيل مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتفل رونالدو مؤخرًا بعيد ميلاده الـ41، ليواصل إثبات قدراته وعزيمته الفريدة في كرة القدم رغم تقدمه في العمر، ما جعله نموذجًا يحتذى به لكل اللاعبين الشباب حول العالم.

ويُعتبر مونديال 2026 تحديًا كبيرًا وربما الأخير لرونالدو مع منتخب بلاده، الذي يدخل البطولة ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى أحد المتأهلين من مواجهات الكونغو الديمقراطية و جامايكا وكاليدونيا الجديدة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "O JOGO" البرتغالية، قال كارلوس: "كريستيانو لا ينبغي أن يتوقف عن اللعب أبدًا، وإذا قرر يومًا الاعتزال، سأطلب منه ألا يفعل ذلك".

وأضاف: "رونالدو يمثل قدوة للاعبين في كل مكان، سواء في الأندية أو المنتخبات، وللأطفال الراغبين في دخول عالم كرة القدم. يجب أن يواصل اللعب مهما كانت الظروف".

وتابع النجم البرازيلي: "حتى لو اضطر للعب بساق واحدة أو بالزحف، فإن رونالدو ينقل طاقة وإصرار هائلين لأي طفل يحلم بكرة القدم".

وأبدى كارلوس رغبته في مشاهدة نهائي كأس العالم يجمع البرازيل بالبرتغال، قائلًا: "سيكون أمرًا رائعًا، لم يحدث من قبل، وأتمنى أن يتحقق يومًا".

واختتم حديثه بالتأكيد على قوة المنتخب البرتغالي حاليًا: "البرتغال أكثر ثقة الآن مقارنة بالبرازيل التي غيرت مدربها مؤخرًا، وتظل ضمن أبرز المرشحين رغم عدم تتويجها باللقب حتى الآن"