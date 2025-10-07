قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

تقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، وجميع أعضائه ومنسوبيه، بخالص التهاني وأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وهذا الفوز، الذي تحقق في السادس من أكتوبر 2025، بالتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، هو تقدير عالمي لمكانة مصر الثقافية والحضارية. حيث يعد الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع، وثاني أفريقي منذ تأسيس المنظمة، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس قوة مصر الناعمة ودورها الريادي على الساحة الدولية.

وبهذه المناسبة، صرح الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان:

"ببالغ السعادة والاعتزاز، أتوجه باسمي وباسم كل سينمائي ومثقف مصري بالتهنئة للدكتور خالد العناني، الذي شرفنا جميعًا بهذا الفوز الكبير. إن وصول شخصية مصرية بهذا الحجم من العلم والخبرة إلى قمة منظمة اليونسكو هو تتويج لمسيرة حافلة بالعطاء في حماية التراث والإنساني، وهو ما لمسناه عن قرب خلال توليه وزارة الآثار والسياحة، وإدارته لملفات ثقافية كبرى بكل كفاءة واقتدار، مثل موكب المومياوات الملكية المهيب. إننا على ثقة بأن رؤيته المستنيرة، التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية تحت شعار "اليونسكو من أجل الناس"، ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي العالمي، وستعزز من رسالة المنظمة في بناء جسور الحوار والسلام بين الشعوب. هذا يوم فخر لمصر ولثقافتها العريقة".

يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن فوز الدكتور العناني، الذي حظي بدعم عربي وأفريقي واسع ، يعد بداية لمرحلة جديدة من العمل الدولي من أجل صون التراث الإنساني المادي وغير المادي، وتعزيز قيم التعليم والثقافة كقوة دافعة للتفاهم والسلام العالمي.

