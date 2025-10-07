مدير مكتبة الإسكندرية: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو سيثرى الحالة الثقافية

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو هو فوز مستحق وسيثري الحالة الثقافية والدبلوماسية الثقافية في هذا الصرح المهم.

وقال الدكتور أحمد زايد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن مصر دولة ذات تاريخ عظيم وحضارة كبيرة وثرية في جميع المجالات الفكرية والدينية والاجتماعية ولذلك فإن هذا الفوز يعد انتصارا مستحقا ويدعو للفخر بتاريخ مصر وحضارتها.



وأوضح زايد أن هذا الفوز يعكس ثقة العالم في مصر وإدراكه لأهمية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية المصرية خاصة على الساحة السياسية لحل الأزمات العالمية وكذلك لدورها المستمر في الدعوة إلى تعزيز السلام في العالم، مشيراً إلى أن الشعار الأساسي لمنظمة اليونسكو هو "خلق السلام في عقول البشر"، وأن مصر تأتي على رأس الدول التي تدعو لإرساء السلام.



وتقدم مدير مكتبة الإسكندرية بالتهنئة للدكتور خالد العناني، مشيراً إلى أنه شخص على درجة كبيرة جداً من المهنية، ومثقف وأثري كبير، ولعب دوراً بارزاً في حفظ التراث الثقافي والمادي المصري، مؤكداً أنه "الرجل المناسب في المكان المناسب".