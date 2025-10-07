محمد صلاح يطالب بـ بضم عنصر مصري جديد إلى جهاز الزمالك لدعم فيريرا

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق ظهر بمستوى دفاعي ضعيف خلال مواجهة الأهلي، خاصة بعد أول 30 دقيقة من اللقاء، مشيرًا إلى أن المدير الفني فيريرا تأخر كثيرًا في إجراء التبديلات خلال المباريات الأخيرة.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك، إن فيريرا كان عليه التعامل بشكل أفضل مع وضع الفريق في الدوري، لكنه في الوقت نفسه أبدى تأييده لاستمرار المدير الفني، شريطة عقد جلسة لتقييم المرحلة الحالية، مطالبًا بضم عنصر مصري جديد إلى الجهاز الفني لدعم فيريرا.

انتصار أكتوبر

وتطرق محمد صلاح للحديث عن ذكرى انتصار أكتوبر، مشددًا على ضرورة أن تعي الأجيال الجديدة قيمة هذا الانتصار التاريخي، مضيفًا: "لم يتوقع أحد في مصر توقيت حرب أكتوبر.. ويجب أن يعرف الشباب عظمة ما تحقق".