مشاورات داخل نادي زد بشأن مستقبل محمد شوقي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن وجود حالة من الحوار المكثف والمشاورات داخل مجلس إدارة نادي زد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمناقشة مستقبل المدير الفني محمد شوقي بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز منذ انطلاق الموسم.





تراجع النتائج يثير القلق داخل الإدارة

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج “ستاد المحور”، أن حالة من عدم الرضا تسود أروقة مجلس إدارة نادي زد بسبب الأداء والنتائج التي يحققها الفريق منذ بداية الدوري، حيث يرى عدد من أعضاء المجلس أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه، خاصة بعد التدعيمات التي أجراها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الهزيمة أمام إنبي نقطة التحول

وأضاف الغندور أن الخسارة الأخيرة أمام فريق إنبي بهدف دون رد كانت بمثابة نقطة تحول في موقف إدارة النادي تجاه الجهاز الفني، إذ تسببت في زيادة الضغوط على محمد شوقي وجهازه المعاون، ودعت الإدارة إلى فتح ملف مستقبل القيادة الفنية بشكل جدي خلال فترة التوقف.

تقييم شامل للأداء قبل اتخاذ القرار

وأكد الإعلامي أن إدارة زد قررت تقييم المرحلة الماضية بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استمرار محمد شوقي أو البحث عن بديل يقود الفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المشاورات هو تصحيح المسار وضمان بقاء الفريق في منطقة آمنة بجدول الدوري.

حصيلة الفريق هذا الموسم



واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن فريق زد لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط من أصل 10 مباريات خاضها هذا الموسم، وهي الحصيلة التي تراها الإدارة غير مرضية مقارنة بالطموحات الموضوعة قبل انطلاق الموسم، مما يجعل مستقبل المدير الفني محل دراسة دقيقة خلال الأيام المقبلة.



