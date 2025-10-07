قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
رياضة

مشاورات داخل نادي زد بشأن مستقبل محمد شوقي

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور عن وجود حالة من الحوار المكثف والمشاورات داخل مجلس إدارة نادي زد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمناقشة مستقبل المدير الفني محمد شوقي بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز منذ انطلاق الموسم.


 

تراجع النتائج يثير القلق داخل الإدارة

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج “ستاد المحور”، أن حالة من عدم الرضا تسود أروقة مجلس إدارة نادي زد بسبب الأداء والنتائج التي يحققها الفريق منذ بداية الدوري، حيث يرى عدد من أعضاء المجلس أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه، خاصة بعد التدعيمات التي أجراها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الهزيمة أمام إنبي نقطة التحول

وأضاف الغندور أن الخسارة الأخيرة أمام فريق إنبي بهدف دون رد كانت بمثابة نقطة تحول في موقف إدارة النادي تجاه الجهاز الفني، إذ تسببت في زيادة الضغوط على محمد شوقي وجهازه المعاون، ودعت الإدارة إلى فتح ملف مستقبل القيادة الفنية بشكل جدي خلال فترة التوقف.

تقييم شامل للأداء قبل اتخاذ القرار

وأكد الإعلامي أن إدارة زد قررت تقييم المرحلة الماضية بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استمرار محمد شوقي أو البحث عن بديل يقود الفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المشاورات هو تصحيح المسار وضمان بقاء الفريق في منطقة آمنة بجدول الدوري.

حصيلة الفريق هذا الموسم
 

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن فريق زد لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط من أصل 10 مباريات خاضها هذا الموسم، وهي الحصيلة التي تراها الإدارة غير مرضية مقارنة بالطموحات الموضوعة قبل انطلاق الموسم، مما يجعل مستقبل المدير الفني محل دراسة دقيقة خلال الأيام المقبلة.


 

محمد شوقي زد اف سي دوري نايل

