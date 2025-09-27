زد 2009 يهزم سموحة بهدف نظيف في دوري الجمهورية

حقق فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 فوزًا مهمًا على حساب نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب كاراس جورج داود ليمنح فريق زد انتصارًا ثمينًا يواصل به مشواره المميز في البطولة.

وحرص الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، مشيدًا بالمجهود المبذول، وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2009:

المدير الفني: ك/ Cairg Gordon

المدرب العام: ك/ أحمد كمال

المدرب العام: ك/ علي عياد

مدرب الحراس: ك/ محمد إبراهيم

مدرب الأحمال: ك/ محمد عبدالجواد “زيكا”

محلل الأداء: زياد أبو الليل

إداري: ك/ محمد عبدالمجيد (جيدا)

إداري: ك/ هادي محمد عمارة

أخصائي: د/ عمرو العربي

طبيب عظام: د/ محمد أسامة

مسؤول المهمات: محمد سعد “تتح”

بهذا الفوز، يواصل زد 2009 سعيه نحو المنافسة بقوة في بطولة دوري الجمهورية للناشئين.