آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زد 2009 يهزم سموحة بهدف نظيف في دوري الجمهورية

ملك موسى

حقق فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 فوزًا مهمًا على حساب نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب كاراس جورج داود ليمنح فريق زد انتصارًا ثمينًا يواصل به مشواره المميز في البطولة.

وحرص الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، مشيدًا بالمجهود المبذول، وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2009:

المدير الفني: ك/ Cairg Gordon

المدرب العام: ك/ أحمد كمال

المدرب العام: ك/ علي عياد

مدرب الحراس: ك/ محمد إبراهيم

مدرب الأحمال: ك/ محمد عبدالجواد “زيكا”

محلل الأداء: زياد أبو الليل

إداري: ك/ محمد عبدالمجيد (جيدا)

إداري: ك/ هادي محمد عمارة

أخصائي: د/ عمرو العربي

طبيب عظام: د/ محمد أسامة

مسؤول المهمات: محمد سعد “تتح”

بهذا الفوز، يواصل زد 2009 سعيه نحو المنافسة بقوة في بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

زد سموحة الدوري المصري

