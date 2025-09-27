الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول

إنتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود على زد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد القاهرة الدولي فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف حرس الحدود فى الدقيقة 39، بعد تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها أحمد الشيخ بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية متقنة إبراهيم عبدالحكيم سكنت منتصف المرمى.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح زد من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بكرة عرضية شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 17.

وجاءت تسديدة بالرأس من داخل منطقة الجزاء من لاعب حرس الحدود محمد حمدي زكي ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى زد علي لطفي إلى رمية تماس في الدقيقة 36.

ونفذت ركلة ركنية لصالح زد من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بكرة عرضية قابلها أحمد فتحي كاستيلو بتسديدة رأسية ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 45+1.