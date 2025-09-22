تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة زد في بطولة الدوري

يخوض فريق الاتحاد السكندري مواجهة قوية أمام زد في الدوري المصري الممتاز، وذلك في أول اختبار للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب تامر مصطفى، الذي تولى المهمة خلفًا لأحمد سامي بعد تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة.

ويسعى المدرب الجديد إلى تحقيق بداية إيجابية تمنح جماهير "زعيم الثغر" الثقة في عودة الفريق إلى طريق الانتصارات، بينما يتطلع زد إلى استعادة توازنه بعد تعثره الأخير أمام بيراميدز.

تشكيل الاتحاد السكندري الأساسي

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أبو بكر البيادي – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – عمرو صالح

خط الوسط: عبدالغني محمد – محمد توني – ناصر ناصر – كناريا

خط الهجوم: فافيو أكيم – فادي فريد



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش، محمد سامي، سيفوري إيزاك، عبدالرحمن بودي، محمود عجب، عمرو جمعة، أحمد عيد، فان ديرك، وإسلام سمير.