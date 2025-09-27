بـ 10 لاعبين .. حرس الحدود يهزم زد في الدوري المصري

خطف حرس الحدود ثلاث نقاط غالية من نادي زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف حرس الحدود فى الدقيقة 39، بعد تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها أحمد الشيخ بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية متقنة إبراهيم عبدالحكيم سكنت منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة يقفز حرس الحدود إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما تجمد زد فى المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح زد من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بكرة عرضية شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 17.

وجاءت تسديدة بالرأس من داخل منطقة الجزاء من لاعب حرس الحدود محمد حمدي زكي ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى زد علي لطفي إلى رمية تماس في الدقيقة 36.

ونفذت ركلة ركنية لصالح زد من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بكرة عرضية قابلها أحمد فتحي كاستيلو بتسديدة رأسية ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 45+1.

واشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب حرس الحدود محمد أشرف روقا ومن ثم البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض الغير لائق في الدقيقة 89.