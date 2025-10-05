إنبي يفوز على زد بهدف نظيف في الدوري

فاز فريق إنبي على زد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مودي ناصر هدف التقدم لفريق إنبي بالدقيقة 11 بعد متابعته لهجمة منظمة من فريقه من الجبهة اليسرى لينجح في تسديد الكرة وتسكن الشباك.



وإلغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة ٩٠ بعد بمراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو لم يحتسب أي شيء.



بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 17 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد زد عند 12 نقطة فى المركز الـ11 بجدول الدوري.



وخاض زدالمباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة - أحمد كاستلو - أحمد طارق - علي جمال

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي

بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - أحمد صبحية - محمد سمير

خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد زكي - رفيق كابو.