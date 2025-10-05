قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنبي يفوز على زد بهدف نظيف في الدوري

إنبي
إنبي
حسام الحارتي

فاز فريق إنبي على زد بهدف نظيف  في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مودي ناصر هدف التقدم لفريق إنبي بالدقيقة 11  بعد متابعته لهجمة منظمة من فريقه من الجبهة اليسرى لينجح في تسديد الكرة وتسكن الشباك.


وإلغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح  إنبي في الدقيقة ٩٠ بعد بمراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو لم يحتسب أي شيء.


بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 17 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد زد عند 12 نقطة فى المركز الـ11 بجدول الدوري.


وخاض زدالمباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: محمد ربيعة - أحمد كاستلو - أحمد طارق - علي جمال
خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر
خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي
بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير
خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - أحمد صبحية - محمد سمير
خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - مودي ناصر
خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد زكي - رفيق كابو.

