زد يحقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري ويقتحم المربع الذهبي

حقق فريق زد انتصارًا مهمًا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الوحيد عن طريق المهاجم شادي حسين في الدقيقة 12 برأسية متقنة سكنت شباك الحارس صبحي سليمان، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة طرد اللاعب عبد الرحمن عماد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين متتاليتين، ليكمل زد المباراة بعشرة لاعبين.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

زد رفع رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بعدما كان في المرتبة الحادية عشرة.

الاتحاد السكندري توقف رصيده عند 5 نقاط ليستقر في المركز السابع عشر، مواصلًا سلسلة نتائجه السلبية.



تشكيل الفريقين

الاتحاد السكندري: صبحي سليمان – أبو بكر البيادي، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح – عبدالغني محمد، محمد توني، ناصر ناصر، كناريا – فافيو أكيم، فادي فريد.

زد: علي لطفي – أحمد سيد عبد النبي، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق – ماتا ماجاسا، محمود صابر، أحمد الصغيري – شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي، أحمد عادل "ميسي".



الطاقم التحكيمي

قاد اللقاء الحكم محمد عباس قابيل، بمساعدة سامي هلهل ومصطفى حسن، فيما تولى حسام عزب تقنية الفيديو وعاونه كريم زكي.