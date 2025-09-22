قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لويس إنريكي يتوج بجائزة كرويف لأفضل مدرب في العالم 2025

إنريكي
إنريكي
حمزة شعيب

أُعلن مساء الإثنين عن فوز الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بجائزة كرويف لأفضل مدرب في العالم لعام 2025، خلال الحفل السنوي لجوائز فرانس فوتبول المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

اقرأ أيضا 

قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

شهدت القائمة النهائية صراعًا بين مجموعة من أبرز المدربين في أوروبا، ضمت:

  1. أنطونيو كونتي (نابولي).
  2. هانز فليك (برشلونة).
  3. إنزو ماريسكا (تشيلسي).
  4. آرني سلوت (ليفربول).
  5. لويس إنريكي (باريس سان جيرمان).


إنجازات إنريكي مع باريس

جاء تتويج إنريكي بعد موسم استثنائي قاد خلاله سان جيرمان لحصد خماسية تاريخية تمثلت في:

  • الدوري الفرنسي.
  • كأس فرنسا.
  • كأس الأبطال الفرنسي.
  • دوري أبطال أوروبا.
  • السوبر الأوروبي.

ويشهد الحفل السنوي أيضًا الإعلان عن الفائزين بعدة فئات أخرى، أبرزها:

الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

الكرة الذهبية إنريكي أحسن مدرب في العالم

