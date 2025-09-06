إصابة مدرب باريس سان جيرمان بكسر في الترقوة لهذا السبب

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، مساء الجمعة، أن مدربه لويس إنريكي، أُصيب بكسر في عظمة الترقوة إثر حادث دراجة، وأنه سيخضع لعملية جراحية.

قاد المدرب الإسباني، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو من عشاق ركوب الدراجات، باريس سان جيرمان إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفاز الفريق بثلاث مباريات متتالية في بداية مشواره في الدفاع عن لقب الدوري.

لم يُحدد النادي مكان وقوع الحادث.

وقال باريس سان جيرمان في بيان: "بعد تعرضه لحادث دراجة يوم الجمعة، تلقى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، العلاج في قسم الطوارئ، وسيخضع لعملية جراحية لكسر في عظمة الترقوة". وأضاف: "يُعرب النادي عن دعمه الكامل له ويتمنى له الشفاء العاجل. سيتم الإعلان عن أي مستجدات في الوقت المناسب".

مباراة باريس سان جيرمان القادمة ستكون في 14 سبتمبر ضد لنس، وبعد ثلاثة أيام سيستضيف أتالانتا في مستهل مشواره في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

يوم الجمعة أيضًا، خرج نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، من الملعب وهو يعرج أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم. وغادر الملعب مصابًا بإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى على ما يبدو.